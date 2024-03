Redenção: Camaronês é preso com material para fabricação de notas falsas em quarto de hotel

Na mesma ação policial, a Polícia Militar prendeu um homem que teria atentado contra a vida do estrangeiro durante uma luta corporal.

Uma ação da Polícia Militar da cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará, prendeu duas pessoas acusadas de tentativa de homicídio e estelionato.

A ação policial que levou os dois elementos para a cadeia, aconteceu no Distrito de Barreira de Campo, distante a cerca de 60 quilômetros da sede do município.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela direção do posto de saúde, informando que um havia sido levado para atendimento médico na unidade de saúde com um ferimento a bala.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o camaronês identificado como Nuguenkam Willy Rostant.

Para os policiais o estrangeiro, relatou que fora convidado por alguns indivíduos que conheceu na cidade de Santana do Araguaia para ir ao Distrito de Barreira de Campo com a promessa de emprego e que no meio do trajeto os indivíduos o tentaram asfixiar com uma corda, o que fez com que ele entrasse em luta corporal com indivíduos conseguido fugir pelo mato.

Ainda segundo o camaronês, durante a fuga ele ouviu um disparo de arma de fogo e uma grande dor na região da cabeça, provocada por um projetil que atingiu der raspão a cabeça dele.

Ele teria sido levado por um popular até o posto de saúde, para receber atendimento médico.

Após ser medicado a guarnição militar passou a fazer rondas com a finalidade o agressor do camaronês.

Leocides Dias Feitosa dos Santos, foi localizado e preso pela, depois que a vítima que estava participando da procura o reconheceu como sendo um dos agressores. Ao ser interrogado pelos policiais, Leocides relatou que vinha sendo coagido a vender notas falsas fabricadas na hora e que ao levar o estrangeiro para o distrito de Barreira de Campo, entraram em luta corporal e que para se defender pegou a arma que caiu da cintura do estrangeiro e efetuou o disparo.

Para os policiais o acusado entregou apetrechos para falsificação de moedas falsas que teria guardado para ser entregue à polícia que segundo ele, pertencia ao camaronês.

No quarto do hotel onde o estrangeiro estava hospedado, os policiais encontram vários papéis em formato de notas e diversos materiais químicos que são utilizados na fabricação de dinheiro falso e um documento falso em nome de Massoilom Assilom Shiller.

Os materiais apreendidos foram 3 estiletes, 1 tesoura, papel alumínio, papel laminado, máscaras e luvas cirúrgica, garrafa de cola e pacotes contendo papeis prontos costados no tamanho de cédulas que seriam impressos como moedas falsas.

Os dois elementos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram feitos os procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal/Matéria de Dinho Santos)