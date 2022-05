Redenção: Assistência Social comemorou dia das mães

A Prefeitura Municipal de Redenção, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, CRAS e SCFV realizou uma extensa programação em comemoração ao Dia das Mães na quinta-feira (05).

O evento teve início às 10h e contou com uma linda canção das crianças e adolescentes que participam do SCFV e foi cercada por muitas homenagens, dinâmicas, apresentações, sorteios de brindes e um delicioso almoço. Música ao vivo também animou a festa e um delicioso lanche no período da tarde.

Para a Secretária de Assistência Social, Jucema Furtado, o evento foi muito sensível, “Cada mãe tem sua importância desde o primeiro instante que começa gerar um filho dentro de si, e hoje demonstramos a vocês mamães, o quão inestimável cada uma é na vida de seus filhos”, disse Jucema emocionada.

Fonte: Ascom/Assistência Social/Redenção/PA