Raphael da Saúde avalia candidatura a deputado estadual pelo sul do Pará

Em entrevista exibida pela TV Catitu, de Xinguara, o vice-prefeito de Tucumã, Raphael da Saúde, falou abertamente sobre a possibilidade de lançar sua candidatura a deputado estadual nas próximas eleições. Com forte atuação nos municípios do eixo da PA-279, Rafael surge como um dos nomes que podem fortalecer a representatividade política do sul do Pará na Assembleia Legislativa.

Durante a conversa, o vice-prefeito destacou os desafios enfrentados pela região e a necessidade de uma voz mais próxima das comunidades locais no Parlamento Estadual. “O sul do Pará precisa de alguém que conheça suas demandas, que já tenha andado pelas suas estradas e conversado com o povo. É isso que me motiva a pensar nessa possibilidade”, afirmou.

Raphael da Saúde é casado com Janaina Pereira, atual secretária de Saúde de Xinguara, e vem construindo uma trajetória política marcada pelo diálogo, gestão participativa e compromisso com a saúde pública e o desenvolvimento regional.

A repercussão da entrevista foi imediata, com lideranças locais e populares comentando nas redes sociais sobre a possível entrada de Rafael na disputa eleitoral de 2026. Sua eventual candidatura é vista por muitos como um passo natural de quem tem história e raízes firmadas no interior paraense. (A Notícia Portal com informações do Conexão Pará News – A entrevista completa pode ser assistida no canal oficial da TV Catitu no YouTube)