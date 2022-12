PSU 2023: IFPA Conceição oferta 340 vagas entre cursos técnicos e de graduação

O tão aguardado edital para o Processo Seletivo Unificado (PSU) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Conceição do Araguaia para o ano letivo de 2023 foi publicado na tarde desta segunda-feira (05).

Ao todo são 340 vagas distribuídas entre os cursos técnicos integrados (120), cursos técnicos subsequentes (80) e cursos superiores de graduação (140). O período de inscrições inicia às 14h do dia 12 de dezembro de 2022 e segue até às 23h59 de 03 de janeiro de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo do IFPA: https://prosel.ifpa.edu.br. Para os cursos técnicos, a seleção será por desempenho escolar, já para a graduação, será com base na nota do Enem, podendo ser a edição de 2020, 2021 ou 2022.

Confira os editais completos e todas as informações do PSU 2023 em:

PSU Técnico Integrado: https://prosel.ifpa.edu.br/psu-2023-tecnico-integrado

PSU Técnico Subsequente: https://prosel.ifpa.edu.br/psu-2023-tecnico-subsequente

PSU Graduação: https://prosel.ifpa.edu.br/psu-2023-graduacao

O PSU 2023 será composto por três fases. A primeira é classificatória e consiste nas inscrições e classificação dos candidatos. A segunda fase é eliminatória e consiste na realização de procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos, e, por fim, na terceira fase, será analisada a documentação para habilitação de matrícula dos candidatos aprovados na fase 1 para não autodeclarados pretos ou pardos, e na fase 1 e 2 para autodeclarados pretos ou pardos.

Cursos técnicos integrados

Os cursos técnicos integrados são cursos regulares com duração de até quatro anos, realizados simultaneamente ao ensino médio e voltados para alunos concluintes do ensino fundamental ou ensino equivalente. A seleção será realizada com base no desempenho escolar dos candidatos aferidos pela média das notas/conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa ou Português e Matemática obtidos no 7º e 8º Ano (antigas 6ª e 7ª séries), do Ensino Fundamental ou ensino equivalente, devidamente mensurado no Histórico Escolar ou documento escolar oficial equivalente.

A oferta do Campus Conceição do Araguaia para os cursos técnicos integrados à comunidade ficou assim: Edificações – 40 vagas; Agropecuária – 40 vagas e Informática – 40 vagas.

Cursos técnicos subsequentes

Os cursos técnicos subsequentes são cursos regulares com duração de até dois anos, destinados a alunos que concluíram do ensino médio ou ensino equivalente. A seleção será realizada com base no desempenho escolar dos candidatos aferidos pela média das notas/conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa ou Português e Matemática obtidos no 1º e 2º Ano do Ensino Médio ou ensino equivalente, devidamente mensurado no Histórico Escolar ou documento escolar oficial equivalente.

O Campus vai ofertar dois cursos técnicos subsequentes. São eles: Segurança do Trabalho e Manutenção e Suporte em Informática – 40 vagas respectivamente.

Cursos de graduação

O Campus Conceição do Araguaia está ofertando o curso de Bacharelado em Agronomia – 35 vagas (matutino/vespertino); Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária – 30 (matutino/vespertino); Bacharelado em Engenharia Civil – 35 vagas (matutino/vespertino); Licenciatura plena em História – 40 vagas (noturno).

Serviço:

Processo Seletivo Unificado 2023 – IFPA – Campus Conceição do Araguaia

Inscrições: prosel.ifpa.edu.br – até o dia 03 de janeiro (gratuitas)

Cursos: técnicos (integrado e subsequente) e graduação

Oferta – Cursos técnicos modalidade integrada: Edificações – 40 vagas; Agropecuária – 40 vagas e Informática – 40 vagas.

Oferta – Cursos técnicos modalidade subsequente: Segurança do Trabalho e Manutenção e Suporte em Informática – 40 vagas respectivamente.

Oferta – Cursos de graduação: Bacharelado em Agronomia – 35 vagas (matutino/vespertino); Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária – 30 (matutino/vespertino); Bacharelado em Engenharia Civil – 35 vagas (matutino/vespertino); Licenciatura plena em História – 40 vagas (noturno).

Fonte: Ascom IFPA Conceição do Araguaia/ Viviane Fialho