Produtores de Xinguara participam de torneio leiteiro que valoriza a criação de búfalos no Pará

Começou nesta semana a 10ª edição do Marajó Búfalos, evento que reúne criadores e produtores de leite de búfala de várias regiões do estado do Pará. E Xinguara marca presença nessa importante competição que valoriza a bubalinocultura e fortalece o setor agropecuário paraense.

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, o torneio leiteiro também conta com a participação de municípios como Abaetetuba, Nova Timboteua, Salvaterra e Cachoeira do Arari.

A disputa ocorre diretamente nas propriedades rurais, garantindo o bem-estar dos animais e facilitando o acompanhamento técnico. Os produtores concorrem em categorias que vão desde búfalas jovens até adultas, com a ordenha acontecendo duas vezes por dia às seis da manhã e às seis da tarde.

Universitários dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia atuam como fiscais, reforçando o caráter técnico e educativo do evento. Alunos da Universidade Federal Rural da Amazônia acompanham propriedades participantes em Xinguara e demais cidades.

Segundo o veterinário Augusto Peralta, da Sedap, o torneio mostra a força da bubalinocultura paraense, um setor que cresce com a instalação de novos laticínios, como já ocorre em regiões como Castanhal e Cachoeira do Arari.

Além do torneio de produção leiteira, há também a competição de vaqueiros, que premia o profissional que fizer a ordenha no menor tempo. Um dos destaques é Sidney Pinheiro, que já venceu três edições anteriores e segue mostrando talento no campo.

Em Xinguara, essa iniciativa é mais uma prova do potencial do município no agronegócio, com produtores locais apostando na qualidade do leite de búfala e contribuindo para o desenvolvimento do Pará. (A Notícia Portal com informações de Rose Barbosa e Fotos de Mateus Costa/ Agência Pará)