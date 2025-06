Preso acusado de agredir companheira com facão e motosserra em Ourilândia do Norte

A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (21) um homem acusado de agredir a própria companheira utilizando um facão e uma motosserra. A ocorrência foi registrada durante a Operação Saturação, realizada pelo 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM), subordinado ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), com sede em São Félix do Xingu.

De acordo com informações repassadas pelo 36º BPM, a equipe da viatura 13-3605, comandada pelo 2º Sargento Cunha e composta pelo Cabo Baía, foi acionada por volta das 20h10 pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP). A denúncia informava que na rua Rio Branco, no setor Cooperlândia, um homem estaria agredindo uma mulher.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais confirmaram a veracidade dos fatos. Populares relataram que a vítima, identificada como Keys Gonçalves Silva, havia sido atacada pelo companheiro, Antônio Carlos da Silva Alves, utilizando as duas ferramentas como armas.

O suspeito já não estava mais no local, mas durante as buscas na área, a guarnição localizou o homem a poucos metros da residência. Ele foi preso e encaminhado, junto com a vítima, para a Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, onde foi apresentado ao investigador de plantão, IPC Vasconcelos, para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar reforça que operações como a Saturação são fundamentais para aumentar a sensação de segurança e coibir crimes contra a mulher na região sul do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)