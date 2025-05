Radialista é executado a tiros dentro de emissora de rádio no nordeste do Pará

Um crime chocou a população do município de Abaetetuba, no nordeste paraense, na manhã desta terça-feira (27), tanto pelo fato quanto pelas circunstâncias que envolvem o caso.

O radialista, DJ e promotor de eventos, conhecido como Luisinho Costa, foi executado a tiros dentro da Rádio Comunitária Guarany FM. Segundo informações preliminares de testemunhas, homens armados e com os rostos cobertos por capuzes teriam invadido a emissora e efetuaram vários disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Luís Augusto Carneiro Costa, o Luisinho Costa, era filho de Bené Costa, figura conhecida no meio radiofônico regional. Bené Costa atuou durante muitos anos como locutor da aparelhagem Ben Som e atualmente ocupa o cargo de diretor da Rádio Comunitária Guarany FM, onde o filho trabalhava.

Populares afirmam que a morte teria acontecido enquanto Luisinho estava ao vivo na rádio e teria sido possível ouvir os disparos pela transmissão, mas ainda não há confirmação sobre o fato.

Luisinho Costa deixa esposa e uma filha. A motivação do crime ainda é desconhecida. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que “equipes da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o homicídio de Luís Augusto Carneiro Costa. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”. (A Notícia Portal com informações de Tarik de Moraes do DOL/ Foto: Reprodução)