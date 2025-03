Prefeitura de Sapucaia incentiva instalação de novas empresas no município.

O desenvolvimento do município com a atração e ampliação de empresas e a geração de emprego e renda aos moradores são alguns dos objetivos principais da Prefeitura de Sapucaia na região Araguaia Paraense. Pensando assim, é que o prefeito Wilton Lima (MDB) gravou vídeo institucional na presença de empresários ligados ao setor frigorífico, incentivando a instalação da indústria frigorífica em Sapucaia.

Desta forma, o município está com as portas abertas aos investidores que quiserem conhecer mais sobre Sapucaia e que possam ver o município como um ponto de progresso e crescimento, fomentando assim a economia local através de incentivos fiscais, pondera Wilton Lima.

A concessão de incentivos fiscais é uma política do poder público para atrair empresas e estimular o desenvolvimento econômico. Os objetivos dos incentivos fiscais são estimular a criação de novos empregos, investimentos em infraestrutura e diversificar as atividades produtivas do município. (Roney Braga/ A Notícia Portal).