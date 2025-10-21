ParáSão Felix do Xingu

Carga de cacau avaliada em quase R$ 1 milhão é apreendida no Pará

Mercadoria saiu de São Félix do Xingu e seguiria para a Bahia com nota fiscal irregular.

21/10/2025
Segundo a Sefa, a carga, avaliada em R$954.906,06, havia saído do município de São Félix do Xingu, no sudeste paraense, e tinha como destino a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Durante a abordagem, o condutor do caminhão apresentou aos fiscais o documento fiscal referente à mercadoria, o que motivou uma consulta ao sistema da Sefa para verificação dos dados.

Uma operação de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) resultou na apreensão de uma carga de 31 toneladas de amêndoas de cacau. A ação foi realizada na última sexta-feira (17) pela equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da região do Araguaia, no posto fiscal localizado na Rodovia PA-447, no km 15, em Conceição do Araguaia, no sul do Estado.

Durante a análise da nota fiscal, os auditores fiscais constataram que o valor declarado da carga estava abaixo do Boletim de Preços Mínimos. Esse tipo de divergência indica que o imposto recolhido pelo contribuinte também foi calculado com base em um valor inferior ao exigido por lei, o que configura uma infração fiscal.

Diante da irregularidade encontrada, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$83.647,27, referente ao imposto devido e à multa aplicada. A medida visa corrigir a diferença tributária identificada e coibir práticas de sonegação fiscal, garantindo que o Estado arrecade corretamente os valores legais.

A Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia reforça que ações como essa são parte do trabalho contínuo da Sefa para fiscalizar o transporte de cargas no território paraense. As fiscalizações atuam não apenas para regularizar situações tributárias, mas também para assegurar justiça fiscal e equilíbrio na concorrência entre os contribuintes. (A Notícia Portal com informações de Ana Márcia Pantoja (SEFA)/ Foto: Divulgação)

