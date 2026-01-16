Prefeitura de São Félix do Xingu e Governo Federal anunciam construção de maternidade regional de R$ 103 milhões

Na manhã desta sexta-feira (16), o prefeito de São Félix do Xingu, Fabrício Batista (Pode), assinou a ordem de serviço para a construção de uma das maiores maternidades do sul do Pará. A unidade será referência para a Região Araguaia e integra os investimentos do Ministério da Saúde por meio do Novo PAC Saúde.

A solenidade ocorreu no auditório da praça Céu, em São Félix do Xingu, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Mário da Saúde (Podemos), parlamentares municipais, da secretária de Saúde, Adriana Batista, além de representantes da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Saúde, entre eles Delcimar Viana, superintendente do MS no Pará.

Impacto regional e estrutura da maternidade

A nova maternidade terá quase 100 leitos, incluindo UTI neonatal, e foi planejada para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de 15 municípios da Região Araguaia.

Durante o evento, o prefeito Fabrício Batista destacou a relevância da obra para a população local e regional.

“Quero falar não apenas para São Félix do Xingu, mas para toda a Região Araguaia. Hoje, nosso município recebe um grande feito, que é a Maternidade Regional. Teremos quase 100 leitos, com UTI neonatal, e vamos acolher aqui, no Sul do Pará, toda a nossa região. Isso é de suma importância. Ficamos muito honrados em poder receber essa obra e atender os usuários do SUS que irão utilizá-la”.

Ao destacar as dificuldades históricas de deslocamento enfrentadas pela população da zona rural e de municípios vizinhos, o prefeito afirmou que “nosso município possui comunidades a quase 300 quilômetros da sede, e muitos pacientes precisavam percorrer longas distâncias, muitas vezes em situações de emergência. Agora, teremos um atendimento mais próximo, mais humanizado e preparado para acolher a todos. Essa vitória é nossa, da Região Araguaia, e podem contar conosco.”

A secretária municipal de Saúde, Adriana Batista, também ressaltou a importância do investimento.

“Essa maternidade vai beneficiar nosso povo, nossa zona rural e municípios vizinhos da Região Araguaia. É com muita alegria que concretizamos esse momento. As obras começam agora, e em dois anos e meio a maternidade, de alta complexidade e qualidade, deverá estar pronta para garantir atendimento com qualidade e quantidade à população.”

Investimento federal e programa ‘Agora Tem Especialistas’

O representante do Ministério da Saúde, Delcimar Viana, superintendente da pasta no Pará, enfatizou a dimensão do investimento e seu papel na redução das desigualdades regionais.

“Este investimento de R$ 103 milhões é fundamental para a Atenção Especializada Materno-Infantil. Parte dos recursos será destinada à estrutura física e parte à aquisição de equipamentos. Trata-se de uma obra grandiosa para a Região do Araguaia, que abrange 15 municípios”.

Ao contextualizar a atuação do Ministério da Saúde no fortalecimento do SUS, o superintendente destacou que “o papel do Ministério da Saúde é ampliar o acesso aos serviços de saúde, reduzir o tempo de espera e levar atendimento qualificado às áreas mais distantes, fortalecendo a política pública de saúde no Brasil.”

A construção da maternidade integra o programa “Agora Tem Especialistas”, vinculado ao Novo PAC Saúde. Ao todo, o Ministério da Saúde destinou R$ 499 milhões para a construção de três maternidades e três policlínicas em seis estados: Pará, Sergipe, Amazonas, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Somente para São Félix do Xingu, o investimento é de R$ 103 milhões.

Segundo o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, “a expansão da assistência especializada é um compromisso do governo do presidente Lula e do Ministério da Saúde.

Com o programa ‘Agora Tem Especialistas’, estamos ampliando a oferta de atendimentos em todo o Brasil para reduzir filas por consultas, exames e cirurgias. As novas maternidades e policlínicas vão fortalecer esse objetivo.”

Além de São Félix do Xingu, também receberão novas unidades de saúde: Anápolis (GO), Governador Valadares (MG), Sumaré (SP), Parintins (AM) e Aracaju (SE).

Investimentos no SUS e no Pará

Com recursos do Novo PAC, o Ministério da Saúde está investindo R$ 31,5 bilhões em infraestrutura, equipamentos e veículos para o SUS em todo o país.

Esse montante já viabilizou a construção e estruturação de 2.600 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 330 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), 101 policlínicas, 4.800 ambulâncias do Samu e 800 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs).

No Pará, estão previstos investimentos superiores a R$ 976 milhões, destinados à construção de 5 policlínicas, 147 UBSs, 31 Caps; 5 Centros Especializados em Reabilitação (CERs) e outros equipamentos de saúde.

Perfil da maternidade e atendimento especializado

A maternidade de São Félix do Xingu será classificada como porte I, destinada ao atendimento de mulheres, gestantes, puérperas e recém-nascidos de risco habitual e de alto risco. O funcionamento será 24 horas, com serviços de urgência e emergência obstétrica e ginecológica, internação hospitalar, UTI neonatal e atendimento ambulatorial.

O projeto do Ministério da Saúde prevê diferenciais como a recepção humanizada com privacidade e conforto, salas lilás para atendimento especializado, suítes de pré-parto, parto e pós-parto no mesmo ambiente, centro de parto normal intra-hospitalar com banheira, estrutura para atendimento imediato ao recém-nascido no mesmo local do parto e acolhimento com Classificação de Risco (ACCR).

Policlínicas e serviços complementares

Paralelamente, os municípios de Governador Valadares (MG), Anápolis (GO) e Sumaré (SP) receberão policlínicas com apoio diagnóstico e atendimento especializado, beneficiando cerca de 350 mil pessoas.

Essas unidades contarão com salas de ultrassom, sala lilás para acolhimento de vítimas de violência, sala de tomografia, espaços para reabilitação, consultas com equipes médicas e multiprofissionais e exames de imagem e pequenos procedimentos. ( A Notíca Portal com informações de Cleide Magalhães/ Fotos: Wesley Costa)