Prefeito Osvaldinho Assunção reage à crise hídrica e cobra responsabilidade da BRK em Xinguara

O prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção, se manifestou nesta terça-feira (11) sobre a crise hídrica que tem afetado diversos bairros do município. Em tom firme, o gestor anunciou que assinou uma convocação ao diretor-geral da BRK, empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade, e classificou como inaceitável a situação enfrentada pela população.

“Estamos passando por diversos transtornos causados pela falta de planejamento, de previsibilidade e de organização. Como prefeito, eu não irei admitir que isso continue acontecendo, e muito menos que volte a se repetir”, afirmou Osvaldinho.

O prefeito também destacou que a prefeitura irá acionar judicialmente a empresa para cobrar os prejuízos e transtornos causados aos moradores. “Quem paga a conta de água tem direitos, e esses direitos precisam ser respeitados. Seguiremos buscando todas as medidas legais e jurídicas possíveis”, reforçou.

Desde o início da crise, equipes da Prefeitura de Xinguara têm atuado nas ruas para minimizar os impactos da falta d’água, utilizando toda a estrutura disponível para atender os setores mais afetados.

Osvaldinho Assunção agradeceu o apoio de parceiros e amigos que têm colaborado neste momento e reafirmou o compromisso de seu governo com a população. “Xinguara está unida, firme e vai superar este grande desafio”, concluiu o prefeito. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Imagens Redes Sociais)