População de Cumaru do Norte enfrenta caos no fornecimento de energia e cobra solução da Equatorial

Moradores de Cumaru do Norte estão enfrentando uma grave crise no fornecimento de energia elétrica. Nos últimos três dias, a cidade tem sofrido com quedas constantes de energia, causando prejuízos ao comércio, transtornos para a população e riscos à saúde pública.

Comerciantes relatam perdas de alimentos e dificuldades para manter os negócios. A situação também afeta o abastecimento de água, já que os sistemas dependem de energia elétrica para funcionar.

Sem alternativas, parte da população recorre a geradores, enquanto outros enfrentam o calor e a escuridão. Autoridades locais já buscaram apoio junto à Equatorial Energia e ao governo estadual, mas até agora não houve respostas efetivas.

A população cobra providências imediatas e afirma que não pode mais esperar. “É um absurdo viver nessa situação em pleno século XXI”, declarou um morador.

Em contato com assessoria de Comunicação Social da Equatorial a mesma emitiu a seguinte nota:

A Equatorial Pará lamenta os transtornos causados por conta das últimas interrupções no fornecimento de energia elétrica na cidade de Cumaru do Norte, sul do Pará. Desde as primeiras ocorrências, a distribuidora atuou, sem medir esforços para normalizar o fornecimento do serviço que se deu por imprevistos técnicos na rede de distribuição que atende a localidade.

A Distribuidora reforça a importância de reportar qualquer ocorrência por meio dos seus canais oficiais de atendimento, disponíveis 24h: pela assistente virtual Clara, no número (91) 3217-8200, pelo site equatorialenergia.com.br, por meio do aplicativo Equatorial Energia ou ainda na Central de Atendimento no telefone 0800 091 0196. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio).