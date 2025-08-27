Polícia prende mães por abandono de crianças que morreram em incêndio no Pará

Duas crianças, de 1 e 2 anos, morreram carbonizadas após um incêndio destruir uma residência na madrugada desta quarta-feira (27), na Rua C-9, no Setor Capuava, próximo ao Hospital Materno Infantil, em Redenção, sul do Pará.

Segundo a Polícia Civil, duas mulheres foram presas em flagrante suspeitas de abandono de incapaz com resultado em morte. Uma delas é mãe das duas crianças que morreram e a outra também havia deixado os próprios filhos na casa no momento do incêndio.

Ainda segundo a polícia, quatro crianças estavam dentro do imóvel no momento do incêndio. Uma menina, de 10 anos, conseguiu escapar e ainda resgatou o irmão de 1 ano. Já outras duas crianças não conseguiram sair do local.

O Corpo de Bombeiros Militar encontrou os corpos das vítimas durante o rescaldo. A residência ficou praticamente destruída.

Segundo a investigação, as mulheres disseram inicialmente que tinham saído para ir a uma farmácia. No entanto, a apuração da polícia apontou que elas foram a uma festa no momento em que a casa pegava fogo. A Polícia Civil informou que as duas mulheres estão à disposição da Justiça. (A Notícia Portal com informações do G1 Pará/ Foto: Rede Sociais)