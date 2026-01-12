Morador cerca pé de manga com fio elétrico e mata criança no Sul do Pará

Uma criança de 11 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na noite de domingo (11/1), no bairro Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecido como Coca-Cola, no município de Marabá, localizado na região sudeste do Pará. Segundo relatos de familiares, o acidente teria sido provocado por uma construção que mantinha fiação elétrica exposta e jogada ao chão, utilizada para cercar um pé de manga.

De acordo com as informações apuradas, a criança, identificada apenas pelo prenome Pedro, entrou em contato com o fio energizado e sofreu a eletrocussão. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde recebeu atendimento médico de emergência, mas não resistiu às complicações decorrentes do choque elétrico e morreu na manhã desta segunda-feira (12/1).

A Polícia Civil foi acionada e deu início aos procedimentos legais para apurar as circunstâncias do caso. O local do acidente deverá passar por perícia técnica, com o objetivo de verificar as condições da instalação elétrica e eventual responsabilidade do morador responsável pela construção. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de praxe.

O caso causou comoção entre moradores do bairro e reacendeu o alerta sobre os riscos de instalações elétricas irregulares em áreas residenciais, especialmente em locais com circulação frequente de crianças. As investigações seguem em andamento.(A Notícia Portal com informações do Portal Debate/ Foto: Divulgação)