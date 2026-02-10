Polícia Militar recupera motos roubadas e apreende simulacros após série de assaltos em Ourilândia do Norte e Tucumã

Uma ação rápida da Polícia Militar do Pará resultou na recuperação de motocicletas roubadas, apreensão de simulacros de armas de fogo e condução de dois suspeitos à Delegacia de Polícia Civil, após uma sequência de assaltos registrada na madrugada desta segunda-feira (9), em Ourilândia do Norte e no município de Tucumã, no sul do Pará.

De acordo com informações do 36º Batalhão da PM, a guarnição foi acionada por volta de 0h10 pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP), após o registro de dois roubos praticados por uma dupla em uma motocicleta Honda Fan 160 preta. O primeiro crime ocorreu nas proximidades da Vila da Vale, onde a vítima, identificada como Nágila Alessandra de Sousa, teve sua motocicleta Honda Pop vermelha levada após ser surpreendida pelos assaltantes armados e encapuzados no momento em que chegava em casa.

Minutos depois, um segundo assalto foi registrado nas imediações do Giro da Avenida das Nações, próximo ao Mine Shopping. A vítima, Adriely Dhovana Nogueira, teve a bolsa roubada, contendo documentos pessoais e um aparelho celular da marca Realme.

Com base nas informações repassadas, a guarnição intensificou o policiamento em pontos estratégicos da região. Durante patrulhamento na rodovia PA-279, nas proximidades do Posto Ipanema, sentido Tucumã, os policiais avistaram várias motocicletas trafegando em comboio. Ao perceberem a presença da viatura, os condutores fugiram em direções diferentes.

Durante o acompanhamento, um dos suspeitos que conduzia uma Honda Pop vermelha perdeu o controle do veículo e caiu. Ele foi contido pela equipe policial e identificado como Anderson Renan Chagas de Souza, de 16 anos. A motocicleta foi confirmada como a mesma roubada pouco tempo antes. Segundo a PM, foi necessário o uso de munições de elastômero calibre 12 para conter o suspeito, que sofreu escoriações decorrentes da queda.

Ainda conforme o boletim policial, o adolescente informou o local onde a motocicleta seria escondida, apontando um imóvel no setor Palmeira I, em Tucumã, que funcionaria como ponto de armazenamento de veículos roubados para posterior repasse a receptadores, tanto inteiros quanto desmontados.

Com apoio de uma guarnição do município de Tucumã, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. No local, dois indivíduos conseguiram fugir pelos fundos da residência, que dava acesso a um terreno baldio, e não foram localizados. Dentro da casa, foi encontrado Orlando Souza da Silva, de 18 anos, apontado como envolvido nos assaltos.

Durante as buscas, foram apreendidas quatro motocicletas, sendo uma Honda Bros 160 preta, uma Honda Biz vermelha, uma Shineray de cor cinza, além da Honda Pop roubada. Também foram localizados dois simulacros de arma de fogo do tipo pistola, além de objetos das vítimas, como bolsa, cartões, celular e roupas supostamente utilizadas nos crimes.

Todo o material apreendido, assim como os dois suspeitos, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos legais cabíveis. A ocorrência foi registrada durante operação de policiamento ostensivo realizada pelo CPR XIII, com atuação do 36º BPM de São Félix do Xingu. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)