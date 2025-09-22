Polícia Militar e Civil prendem suspeito de integrar grupo criminoso em Tucumã

Durante a Operação Saturação, realizada na noite do último sábado (20), a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, prendeu um homem suspeito de envolvimento em crimes na região de São Félix do Xingu.

De acordo com a PM, a ação iniciou por volta das 19h20, quando dois indivíduos já haviam sido detidos pela Polícia Civil com uma arma de fogo de uso restrito. Em depoimento, eles informaram que haviam sido convidados para realizar um assalto na cidade e que receberiam apoio de um garimpeiro conhecido pelo prenome Felipe.

As equipes se deslocaram até o setor Morumbi, nas proximidades do colégio Donato de Andrade, onde avistaram um grupo em atitude suspeita. Ao tentar abordar os indivíduos, um deles fugiu correndo, mas acabou sendo alcançado pelos policiais. O homem foi identificado como Edilson Alencar Silva, conhecido como Felipe.

Com autorização da esposa do suspeito, os policiais realizaram buscas na residência e encontraram:

• 1 invólucro com substância amarelada de origem ainda não identificada;

• 10 munições calibre .380;

• 2 munições calibre 9mm;

• 28 estojos deflagrados de munição 9mm;

• 9 celulares de diferentes marcas;

• chaves de veículo Renault e de motocicleta;

• além de R$ 102 em espécie.

Edilson foi conduzido à Delegacia de Tucumã junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis. A PM informou ainda que foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a súmula 11 do STF. A ação contou com o apoio do delegado regional, Dr. Rafael Machado, e reforça o trabalho integrado das forças de segurança no combate ao crime organizado no sul do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)