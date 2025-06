Polícia Militar apreende motocicleta irregular e conduz condutor sem CNH à delegacia

Durante patrulhamento noturno da Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar do Pará, um homem foi detido conduzindo uma motocicleta em situação irregular na madrugada desta terça-feira (25), por volta das 2h, no município de Xinguara, sudeste do estado.

A guarnição da PM, composta pelo Subtenente PM Filho e o 3º Sargento PM Coutinho, realizava rondas ostensivas quando avistou um motociclista trafegando com o farol apagado, o que motivou a abordagem. O condutor foi identificado como Wesley Gabriel Carvalho Soares.

Durante a fiscalização, o jovem informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também não apresentou a documentação do veículo. Ao checarem o chassi da motocicleta, os policiais constataram que ele havia sido cortado, o que configura adulteração. Questionado, Wesley relatou que a moto seria proveniente de leilão.

Diante da situação, o condutor e o veículo foram encaminhados e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde o Delegado de plantão Marcondes e o Investigador Pedro ficaram responsáveis pelos procedimentos legais cabíveis. A ação integra o plano de intensificação do policiamento ostensivo na região, sob o comando do Cel QOPM Formigosa, do CPR XIII, com foco no combate a infrações e crimes no trânsito. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)