POLÍCIA: Delegado atingindo em confronto ocorrido em Uruará morre no Hospital Regional de Altamira

Morreu na manhã desta terça-feira (4), no Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira, o delegado de Polícia Civil Luciano Francisco Ferreira. Na manhã de segunda-feira (3), no município de Uruará, sudoeste do estado, durante a Operação Curupira, ele foi atingido por sete disparos durante confronto, em mais uma etapa da ação de enfrentamento a crimes ambientais.

Luciano era natural da cidade de Vila Velha (ES) e estava lotado na Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (Deca), em Altamira. O governo do Estado do Pará está dando apoio aos familiares e suporte no velório através da Diretoria de Atendimento ao Servidor (DAS).

Dois dos bandidos também morreram, um que foi internado também ontem, baleado no confronto, e outro ao enfrentar os policiais civis. Um terceiro foi preso e o quarto fugiu, mas a polícia está no encalço dele.

O delegado foi atendido e passou por cirurgia no Hospital Municipal de Uruará, mas seu quadro se agravou e ele teve de ser removido para Altamira, onde foi atendido no Hospital Regional da Transamazônica, mas, devido ter sido atingido em vários órgãos vitais, acabou morrendo. (A Notícia Portal com informações de Zé Dudu)