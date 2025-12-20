Policia Civil

Polícia Civil recupera 26 celulares furtados ou roubados em municípios do Pará Aparelhos foram localizados durante ações investigativas

20/12/2025
O diretor alerta ainda sobre a importância da denúncia, que pode ser feita presencialmente, em uma das delegacias espalhadas pela RMB, ou virtualmente, através da Delegacia Virtual da Polícia Civil.

A Polícia Civil do Pará recuperou 26 aparelhos celulares com registros de extravio, furto ou roubo em municípios que integram a 12ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) e a área da 16ª Seccional Urbana. As apreensões ocorreram ao longo dos meses de novembro e dezembro, como resultado de ações investigativas contínuas realizadas pelas equipes policiais.

As diligências foram coordenadas pela Chefia de Operações, sob responsabilidade da delegada Raissa Maria Beleboni, com atuação direta do chefe de operações, o investigador de polícia civil Dilermando Péricles de Sousa. Segundo a Polícia Civil, o trabalho envolveu investigações ininterruptas, conduzidas com agilidade, uso de técnicas específicas e cumprimento rigoroso dos procedimentos legais.

Durante as apurações, os policiais conseguiram identificar a localização dos aparelhos e efetuar as apreensões. Após a confirmação da procedência dos celulares, as vítimas foram contatadas e compareceram às unidades policiais para a formalização da devolução.

Todos os 26 aparelhos foram oficialmente devolvidos aos proprietários, encerrando mais uma etapa das ações voltadas ao enfrentamento dos crimes patrimoniais na região. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem de forma permanente, com foco no combate à receptação e na redução dos índices de furto e roubo de aparelhos eletrônicos nos municípios abrangidos pela 12ª RISP. ( A Notícia Portal com informações do Estado do Pará On Line/ Fotos: Divulgação) 

