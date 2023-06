Policia Civil prende trio que matou e decapitou homem na zona rural de Tucumã

Uma equipe de investigadores da Policia Civil de Tucumã, sob o comando do Delegado Cesar Faustino, conseguiu prender nesta segunda-feira (26), três indivíduos acusados de matar a golpes de faca e decapitar de Laudivan Rodrigues Neves, de 47 anos, conhecido como “Rodrigo Cowboy”.

O crime bárbaro aconteceu na noite do último domingo (25), na zona rural de Tucumã, no sul do Pará. O caso foi descoberto na manhã de segunda-feira 26. O crime aconteceu em uma fazenda, na Vicinal Matadouro próximo à Rodovia PA-279.

Foram presos, Custodio Filho dos Santos, Degean dos Santos Silva e Francivaldo Ferreira Carvalho. Em entrevista ao repórter Juscelino Show de Tucumã, eles confessaram o crime, e alegaram que a vítima os acusava de ter roubado objetos de sua residência.

Custodio Filho dos Santos, confessou que foi ele quem decapitou da vítima. Ao ser questionado pelo repórter, se sentiu remorso ou arrependimento, custodio disse que não, e afirmou que decapitou de “Rodrigo Cowboy” sorrindo achando graça, e que faria novamente.

O trio está preso na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, a disposição da justiça. Eles responderão pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)