Polícia Civil prende homem acusado de tentativa de homicídio em Tucumã

A Polícia Civil de Ourilândia do Norte cumpriu nesta semana o mandado de prisão preventiva contra Robison Lima da Silva, acusado de tentar ceifar a vida de Maria Aparecida Rodrigues dos Santos em agosto de 2018, no município de Tucumã, no sudeste do Pará.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o crime ocorreu no bar da Keli, quando Robison e a vítima se envolveram em uma discussão motivada por uma rixa amorosa. Durante a confusão, o acusado teria se armado com uma faca e desferido um golpe no abdômen da vítima. Após a tentativa de homicídio, ele fugiu para Ourilândia do Norte, onde acabou sendo localizado e detido.

Na delegacia, Robison Lima confessou ser o autor da lesão, alegando ter agido em legítima defesa, alegação que está sendo investigada. Na ocasião, ele havia se evadido da Delegacia de Tucumã, o que levou o Poder Judiciário à decretação da sua prisão preventiva.

Após diligências da equipe da Polícia Civil, o acusado foi capturado, submetido a exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça. Robison Lima é réu no Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio. (Roney Braga A Notícia Portal e Juscelino Show na Net/ Foto: Gilcineia Craveiro)