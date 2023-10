Inscrições para concurso de oficial da Polícia terminam hoje

O final de setembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital do maior concurso público da história da Polícia Militar do Estado do Pará, com 4.400 vagas, sendo 4 mil para Praças e 400 para Oficiais e mais formação de cadastro reserva. O prazo para se inscrever encerrará hoje, 13 de outubro, para oficiais e no próximo dia 17, para soldados.

Na ocasião, o governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou a importância de reforçar o policiamento nas ruas e montar estratégias para reduzir os índices de criminalidade. “São mais de 4 mil vagas para reforçar o policiamento nas ruas, e junto com estratégias de cidadania, tem reduzido a criminalidade e feito do Pará uma referência para o Brasil. Já reduzimos em mais de 50% a criminalidade violenta, mas temos muita coisa para fazer, por isso continuaremos investindo em efetivo”, enfatizou o governador.

Essa é a primeira vez que o Estado disponibiliza um número tão expressivo de vagas em apenas um concurso, dando um passo significativo para reforçar a segurança pública e assegurar o atendimento às demandas crescentes da sociedade por maior proteção e ordem pública.

Este é o quinto certame na área da segurança pública realizado pelo Governo do Pará, desde 2019, como o do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Polícia Militar do Estado do Pará, Polícia Civil do Estado Pará e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

“Só nos últimos quatro anos, oito mil novos colaboradores passaram a compor todo o sistema de segurança, e agora com esse concurso incrementamos ainda mais, dando oportunidade de emprego, e acima de tudo, reforçando a Polícia Militar do nosso Estado. Se inscreva e participe, vem com a gente trabalhar para promover a paz por todo Pará”, finalizou Helder Barbalho. A Polícia Militar do Pará lançou dois concursos. O primeiro deles, lançado em 2020, contou com mais de 2 mil vagas para Praças e 95 vagas para Oficiais.

INSCRIÇÕES

Interessados em participar do concurso público devem preencher o formulário de inscrição exclusivamente pela internet, através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, banca organizadora do processo de seleção, nos seguintes links: soldado e oficial.

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, nos valores de R$ 109,22 (soldado) e R$ 127 (oficial), e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

As ofertas ainda estão distribuídas por sexos: soldado com 3.200 vagas para o sexo masculino e 800 para o sexo feminino, e oficial com 320 vagas para o sexo masculino e 80 para o sexo feminino.

Para concorrer ao posto de soldado, os candidatos devem possuir certificado ou declaração de conclusão de curso de ensino médio. Já para oficiais, a exigência é de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação bacharel em direito. Durante a realização do Curso de Formação de Praças, o Aluno Soldado receberá remuneração no valor de R$ 1.320,03, além do auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de Soldado PM, passará a receber a remuneração de R$ 4.923,71, além do auxílio-alimentação.

O Aluno Oficial, durante a realização do Curso de Formação de Oficiais, receberá remuneração no valor de R$ 5.728,08, além do auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de Aspirante-a-Oficial PM, passará a receber a remuneração de R$ 5.896,56, além do auxílio-alimentação.

Provas

Aplicação

– As provas objetiva e discursiva serão aplicadas nas cidades de Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém nas datas previstas de 10 de dezembro (oficiais) e 17 de dezembro (soldados), em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)