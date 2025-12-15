Polícia Civil prende delegado em flagrante em operação contra promotores e policiais no Pará

A Polícia Civil do Pará realizou, na manhã deste sábado (13), o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a integrantes do Ministério Público e da própria corporação. As ordens judiciais tiveram como alvos os promotores de Justiça Juliana Nobre e Luís Márcio Cipriano, além dos delegados Arthur Nobre e Daniel Castro.

Durante a diligência na residência de Arthur Nobre, os policiais localizaram uma arma de fogo em situação irregular. Diante do fato, o delegado foi detido em flagrante e conduzido para os procedimentos legais cabíveis.

As medidas foram autorizadas pela desembargadora Eva do Amaral Coelho, que também determinou o afastamento cautelar dos delegados Arthur Nobre e Daniel Castro, bem como do promotor de Justiça Luís Márcio Cipriano, do exercício de suas funções.

Conforme apuração da reportagem, a investigação tem origem em desdobramentos de processos relacionados ao ex-cartorário Diego Kós Miranda e apura movimentações financeiras, incluindo transferências e depósitos atribuídos aos investigados. O espaço permanece aberto para manifestações dos citados, e novas informações deverão ser divulgadas à medida que o caso avance. (A Notícia Portal com do Portal Debate/ Foto: Divulgação)