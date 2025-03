Preso no Maranhão principal suspeito de assassinar produtor rural em São Félix do Xingu

Polícia Civil prendeu na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, estado do Maranhão, Apolônio de Castro Abreu, principal suspeito de assassinar no fim de semana na zona rural do distrito de Teilândia em São Félix do Xingu, o produtor rural Donizete Valdivino de Sousa, morador há 25 anos da região.

No momento da prisão efetuada no povoado “Gamileira” zona rural de Fortaleza dos Nogueiras, o delegado Assis Ramos e sua equipe de investigadores, relataram os detalhes após tomar conhecimento do ocorrido através da imprensa. Durante a prisão, foi encontrado com o suspeito documentos, cartão de crédito e a moto Honda XRE da vítima.

O produtor rural foi encontrado amarrado em estado avançado de decomposição em um matagal localizado na Vila de Paz, na manhã desta terça-feira (18). O crime, com requintes de crueldade, passou a ser investigado pela Superintendência de Polícia Civil do Alto Xingu, que chegou ao autor suspeito do crime bárbaro ao qual deixou São Félix do Xingu e Tucumã perplexos. O A Notícia Portal segue em contato com as autoridades, acompanhando as investigações. (Roney Braga/ A Notícia Portal).