Polícia americana encerra buscas pelo corpo de paraense morta nos EUA

Polícia de Los Angeles encerrou as buscas pela brasileira militar Anna Laura Costa Porsborg, que esta desaparecida desde o dia 27 de dezembro e foi dada como morta após a confissão de assassinato do suposto namorado Luís Akay. A família teria sido informada no dia 17 de janeiro sobre o encerramento das buscas. Entretanto, o exército americano continuará procurando o corpo da brasileira.

Nesta quinta-feira, 26, um funeral simbólico será realizado pelo exército, sem corpo presente. Familiares de Anna, entre eles a mãe, Erbena Costa, estarão presentes, pois estãos nos Estados Unidos para tratar das questões referente a documentação e receber um atestado de óbito da militar.

Anna Laura completaria 23 anos nesta quarta-feira (25). Ela era natural do município de Santarém, oeste do Pará.

Relembre o caso

Anna Laura Porsborg está desaparecida desde o dia 27 de dezembro do ano passado, quando não deu mais noticiais. Desde então, a família iniciou uma mobilização para encontrar a paraense, porém, no início de janeiro, a Polícia Federal deu a notícia de que o suposto namorado identificado como Luís Antônio Gomes Akay, confessou que assassinou a jovem.

Anna Laura Costa morava na cidade de Virgínia, nos EUA, há aproximadamente 5 anos. Ela havia se formado há pouco tempo e ingressou no exército norte-americano. Segundo familiares, ela havia saído de férias e resolveu viajar para Los Angeles com o namorado e após pedir um tempo no relacionamento, teria sido morta por ele.

Eles se hospedaram em um hotel, e a primeira versão do suspeito era de que eles haviam discutido e Anna saiu do hotel e não voltou mais, levando apenas o celular. Porém, durante as investigações da polícia, foram encontradas todas as coisas da vítima no hotel, inclusive a farda que ela usaria já que voltaria de Los Angeles direto para o trabalho.

De acordo com relatos de familiares, inclusive em redes sociais, Luís Antonio Gomes Akay confessou que matou a namorada, mas não deu detalhes sobre o crime. Ele também não contou onde está o corpo da vítima. Luis está sob tutela da justiça norte-americana.

Fonte: Romana News.