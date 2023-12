REDENÇÃO: Homem é executado dentro do seu carro em via pública.

Os crimes de assassinatos com características de execução seguem acontecendo na cidade de Redenção, no sul do Pará, e preocupam as autoridades e população.

Na tarde desta terça-feira (12) um homem conhecido por Marinho Roberto Charles, vulgo “Robertinho” foi morto a tiros em uma via pública do Setor Jardim Tropical.

O crime ocorreu por volta das 14h no momento em que a vítima conduzia o veículo de cor vermelha, por umas das ruas do setor.

De acordo com testemunhas, a vítima foi morta por disparos de arma de fogo desferido por um desconhecido que estava em uma motocicleta.

De acordo com o relato de testemunhas, “Robertinho” foi atingindo com o veículo em movimento sendo que o carro parou ao bater em um poste da rede elétrica.

Após praticar a execução, o atirador fugiu em sentido ignorado pela polícia.

Agentes que integram a equipe de investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Redenção, estiveram no local coletando informações que possam contribuir para a elucidação e identificação do autor de mais um homicídio ocorrido na cidade de Redenção. (A Notícia Portal com informações de Dol Carajás)