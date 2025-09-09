NoticiasPolícia

PM recupera 67 cabeças de gado furtadas em fazenda no sul do Pará

09/09/2025
Na madrugada de domingo (7), equipes do 1º Batalhão de Policiamento Rural (BPR) de Marabá recuperaram 67 cabeças de gado furtadas da Fazenda Mutamba, localizada na zona rural do município. A operação foi deflagrada após denúncia do representante da propriedade, Osmarino Firmino Serpa da Silva, que registrou ocorrência na Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) relatando o desaparecimento de aproximadamente 200 animais.

A ação contou com duas viaturas do Batalhão Rural, sob o comando da capitã PM Gabrielle e do sargento Carlos Sousa. As diligências levaram a polícia até a Vicinal Veneza, no município de São Domingos do Araguaia, onde um caminhão boiadeiro foi abordado. O veículo era conduzido por Jhonathan Delmino de Oliveira, que informou ter sido contratado por um homem identificado como Dione Moreira Lima, para transportar o gado até a Fazenda do Divino, em Eldorado dos Carajás.

Ao chegarem à propriedade indicada, os policiais encontraram a esposa de Dione, Ana Lúcia Mesquita da Silva, mas o suspeito conseguiu fugir antes da abordagem. Na residência, foi apreendida uma espingarda calibre 20.

A cerca de 300 metros da casa, a PM localizou diversas cabeças de gado em um curral, já remarcadas com ferro quente. Funcionários da Fazenda Mutamba reconheceram os animais.

Durante o desdobramento da operação, Jhonathan revelou ainda que outros animais estariam em uma chácara pertencente a Vanderley Pedro de Lima, pai de Dione. No local, mais cabeças de gado foram encontradas, dessa vez com as marcas originais da fazenda. Ao todo, 67 animais foram recuperados, avaliados em aproximadamente R$ 268 mil.

Jhonathan e Ana Lúcia foram conduzidos à Deca, enquanto Dione segue foragido. Vanderley também foi incluído na investigação, por ser proprietário da chácara onde parte do rebanho foi localizado. (A Notícia Portal com informações de Victória Gomes Dol Carajás/ Fotos: Reprodução)

09/09/2025

