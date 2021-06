ÁGUA AZUL DO NORTE: PREFEITURA IMPLANTA FÁBRICA DE GALERIA DE CONCRETO

A Prefeitura Municipal encontrou uma solução extraordinária para dinamizar os serviços de recuperação de estradas vicinais, em específico, sobre a colocação de bueiros e substituição de pequenas pontes. O Secretário de Obras Valdilei Oliveira implantou uma fábrica de galerias de concreto. O novo método que esta sendo utilizado em vários municípios da região, apresenta uma economia na produção e maior durabilidade. Uma galeria substitui uma manilha, além de oferecer melhor acabamento na obra.

A fábrica foi implantada com recursos próprios da arrecadação do município e a produção é feita com mão de obra dos servidores da Secretaria de Obras. Aproximadamente 40 galerias já foram fabricadas, o secretário de obras disse que a fábrica funcionará durante toda a gestão do Prefeito Isvandires Martins Ribeiro ‘Vandin’ (PSDB), para manter a boa trafegabilidade nos 5.644 km de estradas vicinais de Água Azul do Norte.