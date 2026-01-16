PF e FUNAI realizam ação de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), realizou, nesta sexta-feira (16/1), mais uma operação de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó. A iniciativa teve como objetivo reprimir a exploração ilícita do leito e das margens do Rio Branco.

A operação resultou na destruição de uma escavadeira hidráulica, motores estacionários, uma balsa, acampamentos de apoio aos garimpeiros e motocicletas, além da apreensão de aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica.

Durante a ação, foi possível identificar indicativos de propriedade dos maquinários destruídos, os quais poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, crimes ambientais e associação criminosa.

A análise do material apreendido poderá subsidiar a identificação dos envolvidos nas atividades ilícitas, contribuindo para o aprofundamento das investigações. ( A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal do Pará/ Fotos? Divulgação)