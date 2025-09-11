PF cumpre mandado de prisão contra foragido da Justiça em Redenção

A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo investigado pela prática de homicídio qualificado, em Redenção/PA, na última terça-feira (9/9).

O investigado compareceu à unidade policial com o intuito de solicitar a emissão de passaporte. Durante o procedimento de conferência e verificação de antecedentes, foi identificado mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE) em abril de 2024.

Confirmada a ordem judicial, foi formalizada sua prisão e realizada a imediata condução ao sistema penitenciário, onde permanecerá custodiado à disposição do Poder Judiciário. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal do Pará/ Fotos: Divulgação)