Parazão define quartas e rebaixados no domingo, 15; confira a Tabela de Classificação

Apenúltima rodada do Campeonato Paraense embolou de vez a disputa por vagas nas quartas de final e deixou a definição para os 90 minutos derradeiros da fase classificatória.

Com os resultados da quinta rodada, apenas dois pontos separam o líder do quinto colocado e, até aqui, apenas Cametá, Tuna Luso e Clube do Remo estão matematicamente classificados.

O Mapará Elétrico, com 11 pontos, segue invicto na competição. Já a Lusa, que soma nove, chega embalada por três vitórias consecutivas. Outro que ainda não perdeu é o Leão Azul, também com nove pontos.

Na rodada, a Águia do Souza venceu o São Francisco por 1 a 0, no Estrelão. O Cametá bateu o Paysandu por 2 a 0, no Parque do Bacurau, resultado que manteve o Papão com sete pontos, na sétima colocação. No Modelão, Castanhal e Remo empataram em 2 a 2, mantendo o Japiim em quarto, com oito.

Nos demais confrontos, Capitão Poço e Águia de Marabá ficaram no 1 a 1, mesmo placar de Bragantino e São Raimundo. Já o Amazônia Independente e Santa Rosa empataram em 2 a 2.

Além do Paysandu, a Laranha Mecânica, o Azulão Marabaense e o Macaco-Prego também somam sete pontos, enquanto o Pantera Santareno e o Muiraquitã da Amazônia aparecem com 5, e o Leão Santareno soma 4, todos com chances de classificação e mantendo a briga aberta pelo G-8.

A última rodada será disputada integralmente no domingo (15), às 15h30, com os seguintes confrontos: Águia de Marabá x Cametá, Bragantino x Tuna Luso, Remo x Amazônia Independente, Capitão Poço x Castanhal, Santa Rosa x Paysandu e São Raimundo x São Francisco.

O regulamento prevê que os oito primeiros avançam às quartas de final, em jogo único, com mando dos quatro melhores colocados. Já os dois últimos serão rebaixados.

Entre duelos diretos por vaga ou rebaixamento e confrontos que envolvem a parte de cima contra equipes ameaçadas, o cenário aponta para uma rodada de tensão e definições até o apito final.

( A Notícia Portal com informações Kaio Rodrigues/ Foto: Ascom: Federação Paraense de Futebol)