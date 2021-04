OURILÂNDIA DO NORTE: JUIZ TITULAR É AFASTADO POR DECISÃO UNÂNIME DO TJEPA

O Pleno do Tribunal de Justiça do Pará por unanimidade decidiu pelo o afastamento imediato do magistrado Juliano Dantas Jeronimo, das funções de juiz titular da comarca de Ourilândia do Norte. A decisão do TJE foi tomada no último dia 24, mas devido o processo correr em segredo de justiça, só agora está sendo divulgado.

O juiz foi denunciado pelos servidores do fórum de Ourilândia do Norte de cometer assedio moral contra os mesmos. As entidades que defendem os servidores, disseram constatar um verdadeiro genocídio psicológico contra os servidores..

Juliano Dantas já não estava atendendo na comarca desde o dia 18 de janeiro de 2021, após as denúncias serem divulgadas, ocasião em ele mesmo pediu afastamento da função para fazer tratamentos de saúde..

Procurado pelo Portal An10 o Juiz disse que não pode se pronunciar abertamente ainda sobre a decisão, por estar em segredo de Justiça, mas disse que este foi o resultado de uma perseguição por parte de servidores.

