OUTEIRO: Idosa é amarrada e brutalmente assassinada dentro de casa

A suspeita é que ela tenha sido vítima de latrocínio, já que objetos da casa foram levados.

Outeiro/PA — Uma idosa identificada como Rosa Maria Valente Ferreira, de 67 anos, foi amarrada e brutalmente assassinada dentro da casa onde morava, na Travessa Brasil, no Bairro de Água Boa, no Distrito de Outeiro, na Região Metropolitana de Belém. O corpo dela foi encontrado por familiares na madrugada desta terça-feira (20/9). De acordo com informações, os familiares teriam estranhado a informação repassada por um vizinho, que afirmou que a idosa não estava em casa.

Pressentindo que havia algo errado, os parentes foram até a residência, chamaram por Rosa, mas ela não atendeu. Eles então arrombaram a porta e encontraram a idosa amarrada e morta, com sinais de quem foi agredida, provavelmente torturada, por quem a matou. Eles também observaram que alguns objetos da casa foram levados.

A Polícia Civil iniciou as investigações e apura uma denúncia anônima, de que uns vizinhos, que teriam se mudado recentemente para o local, poderiam estar envolvidos no crime. Esses suspeitos estariam usando tornozeleira eletrônica. A morte da idosa, que já morava há 30 anos no local, chocou os outros vizinhos. A PC solicitou a Polícia Científica perícia e remoção do corpo e realiza diligências para identificar quem ceifou a vida da idosa de forma cruel. (A Notícia Portal / com informações de Native News).