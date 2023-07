PARAUAPEBAS: Médica é presa suspeita de envolvimento em assassinato de funcionário da Vale

Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Civil de Parauapebas deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor da médica Raijane Martins Barbosa Loras. Ela é investigada no inquérito policial do homicídio qualificado de Cleyton Jorge de Sousa Perote, ocorrido em 21 de novembro de 2021, no Bairro Cidade Jardim, enquanto a vítima aguardava transporte para ir ao trabalho.

A prisão de Raijane Martins Barbosa Loras ocorreu como resultado das investigações conduzidas pela Polícia Civil de Parauapebas. Após obterem novas informações e evidências relacionadas ao caso do homicídio de Cleyton Jorge de Sousa Perote, as autoridades solicitaram o mandado de prisão preventiva á Justiça.

Raijane Martins é suspeita de envolvimento no assassinato de Cleyton Jorge de Sousa Perote, que ocorreu em 2021. A investigação policial apontou a médica como suspeita de ter relação direta com o caso, levando à expedição do mandado de prisão preventiva.

Raijane será encaminhada ao sistema prisional e deverá aguardar o desenrolar do processo. O caso segue sendo investigado e a polícia ainda não deu detalhes sobre o que motivou a morte do rapaz. (A Notícia Portal/Pebinha de Açúcar)