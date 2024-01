Paraense voador se prepara para luta contra polonês

Um dos lutadores brasileiros mais prestigiados atualmente no UFC, Michel Pereira, também conhecido como “Paraense Voador”, já tem novo adversário, após estrear com uma vitória relâmpago na categoria dos meio-médios (84 kg). Michel precisou de apenas 68 segundos para nocautear o estadunidense André Petroski, no dia 14 de outubro de 2023.

Dessa vez o brasileiro enfrentará o polonês Michał Oleksiejczuk, de 28 anos, que vem embalado de três vitórias em quatro lutas desde que estreou na categoria, além de triunfo na última luta, em novembro do ano passado.

Ele tem um cartel atual de 19 vitórias, sendo 14 por nocaute, e seis derrotas. O polonês tem estilo agressivo semelhante ao estilo de luta do brasileiro, o que promete tornar o confronto ainda mais emocionante. A luta acontecerá no dia 9 de março, em Miami, na Flórida, Estados Unidos, pelo UFC 299.

Após estrear com uma vitória empolgante na categoria meios médios, Michel Pereira, de 30 anos, promete mais uma luta eletrizante e vitoriosa.

Pereira já contabiliza 40 lutas no UFC, sendo 29 vitórias – 11 por nocaute e 7 por finalização – e 11 derrotas. O lutador e é natural de Tucumã, região sul do Pará, se notabilizou pelas vitórias, pelo jeito descontraído e pelos golpes autorais no octógono. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)