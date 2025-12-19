Pará realiza primeira exportação de carne bovina com rastreabilidade individual

O Pará deu um passo histórico em 2025 ao reposicionar seu papel na pecuária brasileira com a realização da primeira exportação de carne bovina com rastreabilidade individual reconhecida internacionalmente.

O embarque de 108 toneladas de carne bovina para o mercado asiático, provenientes de mais de 350 animais da raça Nelore identificados individualmente, marca a estreia de um novo modelo produtivo no Estado. A iniciativa integra controle sanitário rigoroso, comprovação ambiental e maior competitividade no mercado global.

Com um rebanho estimado em 26 milhões de cabeças de gado, o Pará avança para se consolidar como referência em produção sustentável, alinhando-se às exigências internacionais e fortalecendo sua posição estratégica no cenário econômico, especialmente no contexto do legado pós-COP30, que terá Belém como sede. ( A Notícia Portal com informações da Exame/ Fotos: Bruno Cecim Agência Pará de Notícias)