OURILÂNDIA DO NORTE: Sem-terra se preparam para ocupar área próxima ao Projeto Onça Puma.

Na manhã deste domingo (9), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma mobilização que se formou às margens da PA-279, no km 30, entre Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte.

Segundo a PM, três homens — Paulo, Geovane e Marcos — entraram em contato com a guarnição e informaram que estavam no local para montar um acampamento e aguardar a visita de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com o objetivo de cadastrar as famílias para ocupar uma área próxima ao Projeto Onça Puma, em Ourilândia do Norte.

Os homens também relataram que o movimento abriga cerca de 400 famílias vinculadas à Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará (FETRAF) e que está dividido em dois grupos: um acampamento às margens do Rio Cateté, com crianças e mulheres, e o segundo grupo que está montando o acampamento às margens da PA-279.

Segundo a Polícia Militar, os sem-terra acreditam que a área que eles pretendem ocupar não possui documentação e afirmam que a ocupação foi indicada pelo responsável do INCRA em Marabá, Andreyk Maia. Nossa redação segue apurando o caso. 

(Lourivan Gomes / A Notícia Portal)