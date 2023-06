OURILANDIA DO NORTE: Secretária de Saúde Geiza Dantas morre em acidente na PA 279

Um trágico acidente ocorrido na manhã deste sábado (24) vitimou fatalmente a enfermeira e secretária de saúde do município de Ourilândia do Norte, Geiza Dantas. De acordo com relatório de ocorrência do 36º Batalhão da Policia Milita, o acidente aconteceu no Km 14 da PA 279 – saída de São Felix do Xingu para Tucumã.

De acordo com a PM a própria secretária era quem dirigia a caminhonete Mitsubishi da secretária de saúde de Ourilândia do Norte. Ela perdeu o controle e o carro capotou várias vezes. Geiza foi socorrida e levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Felix do Xingu, onde chegou com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Geiza trabalhava em Ourilândia do Norte e mora em São Felix do Xingu, para onde estava indo. A caminhonete Mitsubishi, da secretaria de saúde de Ourilândia do Norte ficou destruída após o capotamento. Até o fechamento dessa edição ainda não tinha sido divulgado o resultado da perícia atestando a causa do acidente. (Lourivan Gomes / redação online)