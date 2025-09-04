Os dois pontos do STF para barrar anistia a Bolsonaro

O STF analisará a legalidade de uma eventual anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso a proposta avance no Congresso. Ministros ouvidos sob reserva avaliam que a medida seria inconstitucional.

A Carta Magna estabelece que determinados crimes não podem ser objeto de graça ou anistia, entre eles terrorismo, tortura e os classificados como hediondos. Também considera inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Esse é o dispositivo que sustenta a interpretação de parte dos magistrados.

A articulação política ganhou fôlego após a entrada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em Brasília, ele se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), para discutir um texto que inclua não apenas os condenados e investigados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, mas também réus do julgamento sobre suposta trama golpista em curso no Supremo.

Se deputados e senadores ligados a Bolsonaro conseguirem aprovar a proposta, partidos governistas já planejam acionar o STF, o que abriria uma nova frente de confronto entre Legislativo e Judiciário. (A Notícia Portal com informações de Paulo CappelliFelipe Salgado do Metrópoles/ Foto: Reprodução)