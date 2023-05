ÁGUA AZUL DO NORTE Realizada aula inaugural do curso de Engenharia Civil

Na noite desta segunda feira (15) foi dado um importante passo na história da educação pública de Água Azul do Norte, 40 estudantes participaram da aula inaugural do primeiro curso superior a ser ministrado no município. A graduação é engenharia civil e as aulas serão ministradas na Escola Estadual José Luiz Martinns.

Dos 40 aprovados no vestibular, apenas três são de municípios vizinhos os demais acadêmicos são moradores de Água Azul do Norte, incluindo cidade e zona rural. “É um curso muito importante para a nossa cidade e o prefeito Vandin tá de parabéns por ter conseguido realizar o sonho de muitos que é trazer uma essa oportunidade para nós; estamos muito satisfeitos”, disse o acadêmico Ernandes Almeida.

O curso é do programa do governo do estado ‘Forma Pará’, através da Universidade do Estado do Pará (UNIFESSPA), criando para levar o ensino superior aos municípios, independente de localização e tamanho.

Em Água Azul do Norte, foi possível a instalação do curso, graças ao empenho do prefeito Isvandires Martins ‘Vandin’ (UB) que reivindicou junto ao governador Helder Barbalho (MDB). A prefeitura assumiu as despesas com moradia e alimentação dos professores que vem de Belém e também vai montar o laboratório.

A prefeitura já trabalha junto ao governo do estado para levar para o município, os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, “Água Azul está recebendo mineradoras e outras empresas que não vão precisar contratar gente de fora, vai trabalhar com prata da casa”, disse o prefeito Vandin. As aulas já tiveram início e vão acontecer por módulos, nos horários das 16:30 ás 22 (Lourivan Gomes – A Notícia Portal)

