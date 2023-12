REDENÇÃO: ESTÁ CHEGANDO A ‘FESTA DA VIRADA’ COM 3 DIAS DE MUITA FESTA

A Prefeitura Municipal de Redenção irá realizar uma programação de fim de ano com três dias de muita festa no espaço cultura, é a ‘Festa da Virada’ que ocorrerá nos dias 29,30 e 31 de dezembro a partir de 19h com apresentações locais e dois shows nacionais, Vitor Fernandes e Wagner Diniz.

Na sexta-feira (29), se apresenta no palco do Espaço Cultural a banda de pagode Elemento X, Gabriel Neto e o artista nacional Vitor Fernandes, voz de grandes sucessos como ‘Se For Amor’, ‘Acaso’, ‘Nêga’ e outros.

No sábado (30) a animação é por conta dos talentos locais Lucas Soutto, Carol Alves e o show nacional de Wagner Dinniz, cantando ‘Blogueirinha1, ‘Foda que Ainda Amo’, ‘Colecionado de Amores’ e outras.

O encerramento da programação será com os artistas locais Samuca, Valmireno e Dj Honoratto. A cidade já aguarda com grande expectativa para curtir esse evento aberto que marca o fim de mais um ano com muita alegria. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)