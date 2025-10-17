Operação da Polícia Federal Combate ao Abuso Sexual Infantil e Juvenil no Pará

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (17/10), no município de Placas/PA, a Operação A Queda do REY, que visa combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil na internet.

Durante o cumprimento do mandado de busca, expedido pela SubSeção Judiciária de Santarém, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão submetidos a análise pericial para a coleta de provas e identificação de possíveis responsáveis.

A iniciativa reforça o compromisso das autoridades no enfrentamento à exploração sexual de menores, destacando a importância da atuação policial no combate a esses crimes.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)