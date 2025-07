Oito municípios sob o comando do CPRXIII têm queda expressiva em homicídios e crimes letais

O Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII) divulgou nesta quinta-feira (24) um balanço positivo da segurança pública na região sul do Pará. De acordo com os dados, os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) que englobam homicídios, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte apresentaram uma redução de 36% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

O CPR XIII abrange os municípios de Sapucaia, Rio Maria, Bannach, Xinguara, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu. A redução expressiva é atribuída a um conjunto de ações estratégicas de policiamento ostensivo, repressivo e preventivo, alinhadas ao planejamento da Polícia Militar do Pará.

Entre janeiro e junho deste ano, foram registradas 41 ocorrências de CVLI, contra 64 casos no mesmo período do ano anterior.

A queda é constante mês a mês, conforme detalhado na análise estatística:

• Janeiro: de 10 para 5 casos (-50%)

• Fevereiro: de 10 para 9 casos (-10%)

• Março: de 11 para 9 casos (-18%)

• Abril: de 13 para 6 casos (-54%)

• Maio: de 11 para 7 casos (-36%)

• Junho: de 9 para 5 casos (-44%)

Para o comandante do CPR XIII, coronel Marcus Formigosa, os resultados são fruto do esforço integrado das equipes do 17º BPM e do 36º BPM, que operam com ações como as operações Saturação, Comércio Seguro, Polícia Mais Forte e Fechamento de Bares e Festas, mantendo a presença constante da PM nas ruas.

Além do trabalho de campo, o CPR XIII também aposta na análise criminal e nos planos de ação mensais, que permitem direcionar o policiamento de forma mais eficiente, focando nas áreas com maior incidência de crimes.

Outro fator apontado pelo comando é o reforço estrutural e logístico, resultado dos investimentos do Governo do Estado em equipamentos, tecnologia e treinamento do efetivo, ampliando a capacidade operacional da PM na região. A meta, segundo o comando, é manter os índices em queda e garantir mais segurança e tranquilidade à população dos oito municípios atendidos pelo CPR XIII. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Jader Paes e Celso Lobo/ Agência Pará e Alepa)