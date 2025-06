Obras de reforma da Escola Agrícola de Redenção inicia em ritmo acelerado

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), deu início às obras de reforma e reconstrução do prédio da antiga Escola Técnica Agrícola de Redenção, no sul do Pará.

A unidade será transformada na mais nova Escola Técnica Estadual da região, voltada para a oferta de cursos técnicos profissionalizantes gratuitos a estudantes do Ensino Médio e Superior.

A reestruturação do prédio teve início após um levantamento técnico minucioso feito pela equipe de engenharia da Sectet, que identificou as principais necessidades estruturais e pedagógicas do local.

A obra atende a determinação do secretário da Sectet, Victor Dias, que não mediu esforços para que a obra de revitalização iniciasse em tempo hábil.

O projeto de revitalização é fruto de uma parceria entre o governador Helder Barbalho e o prefeito de Redenção, Dr. Rener, que firmaram um acordo de cooperação prevendo a cessão do espaço físico pelo município ao Estado.

A nova escola técnica tem como objetivo fortalecer a oferta de mão de obra qualificada e ampliar as oportunidades de emprego e renda para jovens da cidade de Redenção e municípios vizinhos. A iniciativa foi comemorada por Fernando Gomes, secretário municipal de Educação, que vem se destacando como um dos principais articuladores da implantação do projeto.

“Eu fico emocionado ao ver que um sonho está perto de se tornar realidade. O início dos trabalhos de reforma e ampliação desse espaço acadêmico é o resultado de idas e vindas a Belém, de reuniões, conversas e da apresentação de documentos que culminaram nesse importante projeto educacional. Tenho certeza de que será uma referência não apenas para o sul do Pará, mas para todo o nosso estado. Redenção, que já é considerada um polo educacional, se fortalece ainda mais com essa conquista”, destacou Fernando.

Fernando Gomes, destacou esforço do secretário Victor Dias, que não mediu esforços para atender atender a solicitação da tão sonhada retomada do ensino profissionalizante em Redenção. ”Eu não poderia deixar de agradecer ao secretário da Sectet, Victor Dias, pelo apoio e esforço em atender a solicitação do prefeito Dr Rener que defende e luta pela implantação do ensino técnico profissionalizante em nosso município”

Atualmente, a Sectet já oferece cursos técnicos em Agropecuária e Tecnologia da Computação, em funcionamento nas instalações da Escola Irmã Gabriela. Com a nova estrutura, a expectativa é de ampliação da grade de cursos e do número de estudantes atendidos.

Além da expansão da escola técnica em Redenção, a Sectet mantém uma ampla oferta de cursos gratuitos em diversas áreas por meio do programa “Capacita COP 30”. A iniciativa abrange formações em turismo, lazer, hospitalidade, infraestrutura, idiomas (como inglês e Libras), culinária, artesanato e informática, contribuindo com a qualificação profissional de milhares de paraenses.

A nova Escola Técnica Estadual de Redenção é vista como um passo importante para a consolidação de uma educação técnica pública, gratuita e de qualidade, capaz de transformar a realidade de centenas de jovens e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico da região sul do Pará. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos/ Foto: Reprodução)