OAB Redenção Cobra Medidas para Redução de Acidentes de Trânsito

Nesta segunda-feira (17), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção Redenção oficiou o Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego (DMTT), solicitando informações sobre as ações adotadas para reduzir o número de acidentes no município. A iniciativa surge como resposta ao aumento das ocorrências viárias, algumas delas com vítimas fatais.

O documento enviado ao DMTT questiona a existência de dados atualizados sobre os acidentes registrados nos últimos seis meses, além de pedir esclarecimentos sobre os principais pontos críticos e eventuais estudos técnicos que analisem as causas e tendências dessas ocorrências.

Além disso, a OAB Redenção solicitou informações sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e se o DMTT conta com engenheiros de tráfego ou técnicos capacitados para a implementação de medidas de segurança viária.

A subseção reforça seu compromisso com a segurança viária e o interesse público, destacando a importância da fiscalização do trânsito, melhorias na sinalização, planejamento urbano e ações educativas para conscientização de motoristas e pedestres. (A Notícia Portal – Emily Dulcio)