Governador Helder Barbalho começa a ser cotado como vice de Lula para 2026, diz colunista

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), entrou no radar político para ser vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. A informação é da jornalista Roseann Kennedy, colunista do jornal O Estado de São Paulo. Mas tudo ainda depende de muitos fatores a serem costurados até o final de 2025. E se Lula realmente for disputar as próximas eleições.

Entre os motivos que colocaram Helder na lista de uma possível futura chapa foi no protagonismo do governador em eventos nacionais e internacionais, relacionados a economia e meio ambiente. Desde o pico da pandemia de covid-19, Helder tomou a dianteira em várias ações e articulações pela Amazônia e com demais governadores.

Recentemente, a articulação para conseguir fazer o Pará ser a sede da 30ª Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, foi um fator determinante para testar o potencial do governador. Geraldo Alckmin (PSB), atual vice, tem planos para disputar o Governo de São Paulo. No Pará, a vice-governadora Hana Ghassan (MDB) é a candidata a sucessora de Helder. (A Notícia Portal/ Fato Regional, com informações do Estadão)