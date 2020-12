SANTANA DO ARAGUAIA: Subestação de energia é finalmente inagurada

O governador Helder Barbalho participou, nesta segunda-feira (30), da solenidade de inauguração da primeira subestação de energia de Santana do Araguaia conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil. O município, localizado no extremo sul do Estado, agora conta com uma subestação ampla e moderna. Mais de 40 mil pessoas serão beneficiadas com a obra, que desativará a usina a diesel que funcionava como geradora de energia no município. A nova subestação está localizada na Rodovia BR-158, Loteamento São Joaquim.

De acordo com a Equatorial Energia Pará, entre os benefícios da nova subestação está o aumento da capacidade do fornecimento de energia e segurança no sistema elétrico local. O novo equipamento conta com a implantação de dois transformadores de energia, um com 30MVA e outro com 15MVA de potência. Juntos, eles abrangem uma potência sete vezes maior do que a antiga subestação, garantindo o abastecimento de energia para até sete vezes mais a quantidade atual de moradores das áreas urbana e rural de Santana do Araguaia, incluindo também as áreas de comércio e indústria.

O investimento total da empresa é de cerca de R$ 24,3 milhões. Além da obra da nova subestação de energia, também foi implantada uma linha de transmissão, além de uma modernização na rede de distribuição do município.

O presidente da Equatorial Energia Pará, Marcos Almeida, ressalta que esta é mais uma obra que mostra o compromisso da distribuidora em trazer mais desenvolvimento para todo o Estado. “Quando nós construímos uma subestação como essa, permitimos que a região dê um salto em qualidade de vida e no seu potencial de investimentos, que só podem ser possíveis quando se tem um sistema elétrico confiável e em constante processo de melhoria”, afirma.

Entre as autoridades que participaram do evento estavam o deputado Estadual José Scaff, o chefe da Casa Civil Iran Lima e o titular interino da Secretara de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Carlos Ledo; além de autoridades da região e prefeito eleito, Eduardo Machado. (Agência Pará)