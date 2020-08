PAU D’ARCO: Pesquisa aponta vitória de Fredson Pereira com 44,10% dos votos válidos

No município Pau D’arco – sul do Pará, apesar da pandemia, a população está atenta quanto à corrida eleitoral. Em pesquisa realizada na cidade e área rural, a opinião pública aponta que, se as eleições fossem hoje, o atual prefeito Fredson Pereira (PSDB) seria reeleito; o vereador Domingos Enfermeiro (SOLIDARIEDADE) seria o segundo colocado, e o ex-prefeito Mauricio Cavalcante (MDB) seria o terceiro colocado.

Na modalidade espontânea, em que os nomes de pré-candidatos não são apresentados, a opinião pública revela que Fredson seria o vencedor com 41,01%; Domingos teria 14,20%, e Mauricio ficaria com 12,04% dos votos. Os que disseram votar em branco e os que não opinaram somam 32,75% nesta modalidade.

Já na estimulada, quando é apresentado o nome e fotos dos pré-candidatos, o atual prefeito Fredson continua sendo o mais indicado, ampliando sua vantagem para 44,10%. O vereador Domingos continuaria em segundo lugar com 19,50%, e o ex-prefeito Mauricio ficaria com 17,67%. Os que disseram votar em branco e os que não opinaram somam 18,73%.

REJEIÇÃO: Os números da rejeição dos pré-candidatos é sempre uma referência com grande influência no resultado das eleições. De acordo com a opinião pública, o mais rejeitado é o ex-prefeito Mauricio com 39,45%; o prefeito Fredson seria o segundo mais rejeitado com 20,56%, e Domingos da Saúde teria 15,84% de rejeição. Nesta pergunta 24,15% disseram não rejeitar nenhum dos pré-candidatos.

A pesquisa foi realizada na cidade de Pau D’arco e nos distritos de Boa Sorte, Marajoara, Guarantã e Santa Lúcia, nos dias 20 e 21 de agosto. 128 pessoas foram ouvidas, a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de segurança é de 95%. O levantamento foi feito pelo Instituto Desttaq Pesquisa Gestão e Mercado, de Belém – com custos pagos pelo próprio instituto e a pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o nº PA-06236/2020.

(da redação)