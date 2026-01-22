NoticiasPublicações oficiais

NOTA – EQUATORIAL

22/01/2026

A Equatorial Pará informa que acompanha o processo e que, até o momento, não foi intimada da decisão mencionada.

A Distribuidora esclarece que vem realizando diversos investimentos para melhorar os serviços no município de Rio Maria. No último ano, o investimento foi de R$ 4,3 milhões distribuídos em manutenção de rede, obras do Programa Luz para Todos (PLPT) e reforço operacional.

A Equatorial Pará reitera que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com a continuidade e a qualidade do serviço de distribuição de energia em todo o território paraense.

A Distribuidora segue realizando investimentos permanentes na rede elétrica, com foco na modernização, manutenção e ampliação do sistema, visando a melhoria contínua do fornecimento de energia no município

