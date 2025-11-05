Nomes do Brasil: Maria e José seguem no topo do ranking

O levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022 do IBGE, aponta que Maria e José continuam sendo os nomes mais frequentes no país desde a última edição, de 2010. Esta edição traz a novidade da inclusão de sobrenomes no mapeamento – sendo que Silva lidera em números de registros, identificando 16,76% da população.

O site disponibiliza os nomes e sobrenomes organizados por gênero, período de nascimento da pessoa e letra inicial. Ao acessar o site, é possível gerar rankings de nomes e sobrenomes conforme o local selecionado pelo usuário: Brasil, unidades da federação ou municípios.

Foram contabilizados quase 130 mil nomes próprios. Já os sobrenomes somaram mais de 200 mil. Na plataforma, é possível saber o número total de pessoas registradas e a concentração de registros por local. Além disso, também há como saber a frequência de registros por década.

Por exemplo, após o cruzamento de gráficos de incidência, a pesquisa aponta que Osvaldo e Terezinha deram lugar a Gael e Helena.

Curiosidades por concentração de nomes por município

Ao consultar os nomes mais frequentes no ranking, é possível notar que em Morrinhos (CE) e Bela Cruz (CE), a cada 100 pessoas, 22 se chamam Maria – representando 22,30% e 22,21% do total da população das respectivas cidades.

Na cidade de Santana do Acaraú (CE), a cada 10 pessoas, 1 se chama Ana – equivalente a 10,41% do total da população.

Já em Buriti dos Montes (PI), a curiosidade ocorre com o nome Antonio – sendo registrado em 10,06% do total dos moradores.

Entre os sobrenomes, 43,38% dos cidadãos de Sergipe possuem “Santos” no registro. Já em Alagoas e Pernambuco, o sobrenome “Silva” lidera o ranking. O sobrenome está em mais de um terço dos registros das populações de ambos os estados – 35,75% e 34,23%, respectivamente.

Nomes no Mundo: O site traz outra novidade, o mapa-múndi “Nomes no Mundo”. A ferramenta possibilita navegar pelo mapa e descobrir os nomes e sobrenomes mais comuns nos respectivos países.

Nesse caso, há como fazer a comparação com a quantidade de brasileiros registrados com os nomes exibidos no mapa, com base no banco de dados atualizado pelo Censo 2022.

Sigilo estatístico: Conforme a Agência de Notícias do IBGE, dependendo da singularidade do nome ou sobrenome buscado, o dado poderá ser ocultado para garantir o sigilo estatístico, por exemplo, em caso de termos com menos de 20 incidências no país.

Pesquisa Nomes no Brasil.

O projeto Nomes no Brasil é baseado nas listas de moradores dos domicílios em 1º de agosto de 2022, data de referência do Censo 2022.

O sexo dos moradores também reflete exclusivamente a informação declarada no momento da coleta do questionário. Por esses motivos, podem existir diferenças entre os nomes coletados em 2010 e os coletados em 2022. (A Notícia Portal com informações Bianca Mingote/ Fotos: Paulo Pinto Agência Brasil)